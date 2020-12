M5S: Casaleggio, 'parteciperò a Stati generali tematici e percorso meetup' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Il prossimo weekend sarà denso di attività. Come annunciato lo scorso 23 novembre questo weekend avvieremo un percorso di co-progettazione nato da un'idea di un gruppo di attivisti con l'obiettivo di definire al meglio quale possa essere l'evoluzione del concetto di meetup e di sede digitale tematica e territoriale all'interno di Rousseau. Ci saranno anche gli Stati generali tematici per completare il percorso avviato diversi mesi fa. Per conto mio parteciperò ad entrambi. Credo che, come sempre, saranno due giorni intensi e rappresenteranno un'occasione di partecipazione per tutti". Lo annuncia su Facebook il presidente dell'Associazione Rousseau, Davide Casaleggio. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Il prossimo weekend sarà denso di attività. Come annunciato lo scorso 23 novembre questo weekend avvieremo undi co-progettazione nato da un'idea di un gruppo di attivisti con l'obiettivo di definire al meglio quale possa essere l'evoluzione del concetto die di sede digitale tematica e territoriale all'interno di Rousseau. Ci saranno anche gliper completare ilavviato diversi mesi fa. Per conto mioad entrambi. Credo che, come sempre, saranno due giorni intensi e rappresenteranno un'occasione di partecipazione per tutti". Lo annuncia su Facebook il presidente dell'Associazione Rousseau, Davide

