L’Etna torna a eruttare | le spettacolari immagini delle fontane di lava nella notte

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Fase parossistica, lascorsa, dell’eruzione in corso sul, imbiancato dalla neve, con l’intensificazione dell’attiva esplosiva dal cratere di sud-est che ha provocato una notevole emissione di cenere sottile che è caduta anche su Catania ‘annerendo’ auto, balconi e strade e marciapiedi. Un fenomeno, quest’ultimo, che si è già esaurito, come l’attività al cratere che appare in decremento. Il fenomeno al momento non impatta sull’attività operativa dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. Sono stati registrati anche fenomeni di ‘laviche’, con l’emissione di materiale incandescente, durante i quali si sono avuti i valori massimi dell’ampiezza del tremore vulcanico che, allo stato attuale, mostrano modeste oscillazioni, rimanendo, comunque, su livelli elevati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.