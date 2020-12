Julia Roberts: Tutto su di lei – età, carriera, marito, figli (Di lunedì 14 dicembre 2020) Julia Fiona Roberts nota come Julia Roberts è nata a Smyrna, in Georgia, negli Stati Uniti, il 28 ottobre del 1967. È una nota attrice e produttrice cinematografica statunitense, molto amata ed apprezzata dal pubblico. BIOGRAFIA È di origini britanniche, irlandesi, francesi, svedesi e tedesche. figlia di Walter Grady Roberts, morto di cancro quando lei aveva dieci anni, è stata cresciuta dalla madre Betty Lou Bredemus con i suoi due fratelli, Eric e Lisa, meglio conosciuta come Lisa Roberts Gillan, e una sorellastra, Nancy, nata dal secondo matrimonio della madre. Dopo il divorzio dei genitori nel 1971, quando lei aveva solo 4 anni, si trasferisce con la madre e i fratelli a Smyrna. Il padre preferì rimanere ad Atlanta. GLI INIZI DELLA carriera Le ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 dicembre 2020)Fionanota comeè nata a Smyrna, in Georgia, negli Stati Uniti, il 28 ottobre del 1967. È una nota attrice e produttrice cinematografica statunitense, molto amata ed apprezzata dal pubblico. BIOGRAFIA È di origini britanniche, irlandesi, francesi, svedesi e tedesche.a di Walter Grady, morto di cancro quando lei aveva dieci anni, è stata cresciuta dalla madre Betty Lou Bredemus con i suoi due fratelli, Eric e Lisa, meglio conosciuta come LisaGillan, e una sorellastra, Nancy, nata dal secondo matrimonio della madre. Dopo il divorzio dei genitori nel 1971, quando lei aveva solo 4 anni, si trasferisce con la madre e i fratelli a Smyrna. Il padre preferì rimanere ad Atlanta. GLI INIZI DELLALe ...

WeCinema : Week end col cinema: ha compiuto 40 anni il Capitano Ripley, Sigourney Weaver, in lotta con Alien. Poi sono arrivat… - PianiMino : @IryPixar @pinkmrxx @Phantomxiumin @perchetendenza Io non avrei rifatto i film perché sono troppo legato ai Cartoni… - fioreirene : @cumdivido E niente... stasera si piangere con Julia Roberts su RAI 1. - zazoomblog : Ben is Back: di cosa parla lintenso film con Julia Roberts - #Back: #parla #lintenso #Julia #Roberts - agus_chiconi : Mi jefe dice que parezco a Julia Roberts por el lunar jajsjsjsdj -