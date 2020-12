In Olanda il Covid avanza: il governo impone un lockdown duro di un mese (Di lunedì 14 dicembre 2020) Anche lì l'epidemia avanza e i prossimi mesi freddi non promettono nulla di buono: il primo ministro olandese Mark Rutte dovrebbe imporre un duro lockdown anti-Covid per un mese stasera in un discorso ... Leggi su globalist (Di lunedì 14 dicembre 2020) Anche lì l'epidemiae i prossimi mesi freddi non promettono nulla di buono: il primo ministro olandese Mark Rutte dovrebbe imporre unanti-per unstasera in un discorso ...

