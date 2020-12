Il compromesso di AstraZeneca per evitare intoppi | primi vaccini agli under 55 | altri test per il via libera ai più anziani

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 dicembre 2020)sta pensando di riservare il suo vaccino55. L’ipotesi diarriva dopo i ritardi causati da qualche intoppo nella sperimentazione, che aveva fatto già arrendere l’Italia (e il mondo) al doverne fare a meno per imesi del 2021. Ma Onofrio Palombella, coordinatore della task forcedi, ha dichiarato che a gennaio, qualora dovesse esserci il viadell’Ema, le prime dosi saranno consegnate. Trovato, dunque, untra velocità ed efficacia. A riportare la notizia è il Messaggero. Fino a qualche giorno fa era quasi certo che le 16 milioni di dosi del vaccino di Oxford attese in Italia tra gennaio e marzo non sarebbero riuscite ad arrivare in tempo, così come i 24 ...