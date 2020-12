Gli sciacalli di casa Rossi in fuga con il video del blitz: è una banda esperta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sì, è andata proprio come era parso da subito: i ladri-sciacallo che hanno osato profanare la villa-agriturismo di Paolo Rossi, hanno colpito durante il funerale, quando erano sicuri che a Cennina, ... Leggi su lanazione (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sì, è andata proprio come era parso da subito: i ladri-sciacallo che hanno osato profanare la villa-agriturismo di Paolo, hanno colpito durante il funerale, quando erano sicuri che a Cennina, ...

ShootersykEku : #RecoveryFund è un lavoro x arricchire amministratori sciacalli che non aspettano altro di consegnare la lista del… - PonytaEle : RT @Pablo516569: @borghi_claudio Momento giusto. La mortalità da covid è una opportunità per gli sciacalli. - Pablo516569 : @borghi_claudio Momento giusto. La mortalità da covid è una opportunità per gli sciacalli. - Tullio7 : PRENDIAMO gli infami che hanno rubato a casa di Pabblito e li mettiamo in mezzo ad un9 stadio gremito... quello che… - davide86971596 : @rosariarenna amata Rosaria hai detto una cosa giusta va ricordato l uomo Raossi per quello che è stato e va conda… -