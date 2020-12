Folla in strada a Napoli: chiusi bar a Mezzocannone, al Vomero sgomberate bancarelle di Antignano (Di lunedì 14 dicembre 2020) . Bar aperti oltre l’orario consentito in zona Mezzocannone e stamane bancarelle aperte al Vomero: scattano i controlli delle forze dell’ordine, le multe e i provvedimenti di chiusura forzata degli esercizi commerciali. Stesse scene anche nel centro commerciale Auchan di Giugliano, nel Napoletano. Tra ieri e oggi con l’apertura dei negozi consentita dalla zona arancione di rischio Covid, a Napoli molta gente si è riversata in strada, legittimamente visto che la zona arancione lo consente. Tuttavia vige il divieto di assembramento, molto difficile da far rispettare e in alcuni casi palesemente vìolato. Per cui sono dovuti intervenire i vigili urbani. Uno degli esempi più lampanti, al Vomero, in via De Bustis, lo storico mercatino di Antignano dove in mattinata la ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 14 dicembre 2020) . Bar aperti oltre l’orario consentito in zonae stamaneaperte al: scattano i controlli delle forze dell’ordine, le multe e i provvedimenti di chiusura forzata degli esercizi commerciali. Stesse scene anche nel centro commerciale Auchan di Giugliano, nel Napoletano. Tra ieri e oggi con l’apertura dei negozi consentita dalla zona arancione di rischio Covid, amolta gente si è riversata in, legittimamente visto che la zona arancione lo consente. Tuttavia vige il divieto di assembramento, molto difficile da far rispettare e in alcuni casi palesemente vìolato. Per cui sono dovuti intervenire i vigili urbani. Uno degli esempi più lampanti, al, in via De Bustis, lo storico mercatino didove in mattinata la ...

