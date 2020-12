Crotone | Stroppa | «Ci mancava la vittoria Udinese? Altra finale»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Giovanni, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa della prossima sfida di Serie A contro l’: le sue dichiarazioni Giovanni, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa della prossima sfida di Serie A contro l’. SPEZIA – «Era da tempo che volevamo fare punti e finalmente laè arrivata. Per ciò che riguarda il nostro percorso lo Spezia ormai è alle spalle e andiamo ad affrontare un trittico di partite in una settimana che può darci una visione diversa del nostro campionato. Scenderemo in campo sicuramente per mettere da parte altri punti importanti». GOL – «Non abbiamo dimostrato ancora di avere un buon potenziale offensivo, anche se finalmente abbiamo sfruttato le nostre occasioni e in altre ...