Bordoni | da troppo tempo affrontiamo problemi solo in emergenza

Roma – "Qualita' della vita nell'anno del Covid, Roma perde 14 posizioni, la giunta Raggi nel 2020 ha fallito sul trasporto pubblico, igiene urbana e raccolta dei rifiuti. Sono i dati dell'indagine della Qualita' della vita del Sole 24 Ore che fotografa lo stato delle maggior citta' italiane sulla base di 90 indicatori suddivisi in macro-categorie tematiche sul benessere nei territori." "La Capitale mostra grandi difficolta' nei servizi essenziali e non vince la sfida dell'Italia digitale. La posizione di 32esima in classifica e' l'amara sintesi di anni di abbandono e disinteresse da parte dell'amministrazione verso i reali problemi dei nostri concittadini". Cosi' il consigliere capitolino Davide Bordini Bordoni poi aggiunge: "Roma e' la capitale d'Italia e deve confrontarsi in termini di competitivita', qualita' della vita e servizi con le altre ...

