Bimba di 3 anni muore dimenticata in auto mentre i genitori guardano la tv (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tra le cause di morti infantili più diffuse vi è l’abbandono in automobile sotto il sole cocente. Le vittime di questa triste sorte sono ormai innumerevoli, una di queste è Rylee Rose. Una Bimba australiana di soli 3 anni. Un tragico incidente La morte della piccola è avvenuta a Burdell, una città del Queensland, in Australia. La Bimba, secondo le indagini, sarebbe deceduta dopo 5 ore di atroci sofferenze chiusa in auto sotto il sole.Secondo la ricostruzione dei fatti, la madre Laura ed il suo nuovo fidanzato Aaron avrebbero accompagnato le sorelle maggiori di Rylee a scuola. Poco prima di salutare la più grande i due, che si frequentano da pochi mesi e convivono da qualche settimana, avrebbero avuto una litigata. Poi, una volta sul percorso del ritorno la bambina si sarebbe addormentata nei ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tra le cause di morti infantili più diffuse vi è l’abbandono inmobile sotto il sole cocente. Le vittime di questa triste sorte sono ormai innumerevoli, una di queste è Rylee Rose. Unaaustraliana di soli 3. Un tragico incidente La morte della piccola è avvenuta a Burdell, una città del Queensland, in Australia. La, secondo le indagini, sarebbe deceduta dopo 5 ore di atroci sofferenze chiusa insotto il sole.Secondo la ricostruzione dei fatti, la madre Laura ed il suo nuovo fidanzato Aaron avrebbero accompagnato le sorelle maggiori di Rylee a scuola. Poco prima di salutare la più grande i due, che si frequentano da pochi mesi e convivono da qualche settimana, avrebbero avuto una litigata. Poi, una volta sul percorso del ritorno la bambina si sarebbe addormentata nei ...

repubblica : Reggio Calabria: il leader di Fratelli d'Italia e quei 'pesanti condizionamenti' per nascondere l'orrore degli abus… - mattinodinapoli : Bimba di 3 anni affetta da sonnambulismo muore assiderata: «È uscita di casa nel cuore della notte» - fabioflos : RT @cris_cersei: LE TORTURE.?? Questa famiglia è stata buttata fuori da un aereo perché la bambina di DUE ANNI non voleva mettere la cazzo… - LauraMagistri : @StefiAndreoli #psicobanalita @La7tv @stefandreoli sembrava Crozza-Recalcati. La fiaba di cappuccetto rosso fa rife… - ImRatsome : @Gianmarcopalmer Ahahaha Kelly Oubre in wallpaper solo se sei una bimba di 12 anni -