Assegno unico famiglia in legge di bilancio 2021 dal prossimo 1° luglio: che cos’è, a chi spetta e come funziona (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tra i provvedimenti di welfare inseriti all’interno della legge di bilancio 2021 rientra il nuovo Assegno unico per i figli, che avrà efficacia a partire dalla seconda metà del prossimo anno. La misura punta non solo a garantire un importante sostegno alle famiglie, ma anche a riordinare gli altri meccanismi assistenziali presenti nel nostro ordinamento e che attualmente risultano poco omogenei. In particolare, l’obiettivo evidenziato dal governo consiste nella creazione di un supporto universale che possa sostenere anche le famiglie a oggi escluse dagli assegni familiari o da altri provvedimenti similari, vincolati comunque a diversi criteri di accesso. Il nuovo Assegno unico sarà infatti disponibile per tutti, mentre i criteri di regolazione ... Leggi su notizieora (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tra i provvedimenti di welfare inseriti all’interno delladirientra il nuovoper i figli, che avrà efficacia a partire dalla seconda metà delanno. La misura punta non solo a garantire un importante sostegno alle famiglie, ma anche a riordinare gli altri meccanismi assistenziali presenti nel nostro ordinamento e che attualmente risultano poco omogenei. In particolare, l’obiettivo evidenziato dal governo consiste nella creazione di un supporto universale che possa sostenere anche le famiglie a oggi escluse dagli assegni familiari o da altri provvedimenti similari, vincolati comunque a diversi criteri di accesso. Il nuovosarà infatti disponibile per tutti, mentre i criteri di regolazione ...

