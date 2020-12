Addio a John Le Carrè | è morto lo scrittore ideatore di George Smiley

Leggi su tvzap.kataweb

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Si è spento il 13 dicembre all’età di 89 anni David J. M. Cornwell loche il mondo conosceva come Jonh Le. Ex agente segreto era stato prima reclutato dall’MI5 e poi nel MI6 è stato uno degli autori di spionaggio più letti al mondo e dai suoi romanzi più celebri sono stati realizzati numerosi film. E’per le conseguenze di una breve malattia, non per il Covid-19. David J. M. Cornwell era nato a Poole nella regione inglese del Dorsetshire nel 1931, prima di diventare un funzionario del ministero degli Esteri inglese aveva insegnato all’Università di Eton. Reclutato dai servizi segreti era entrato nell’intelligence britannica. Un’esperienza che lo aveva segnato e che ha ispirato la nascita del suo personaggio più celebre, l’agente segretoarrivato nelle librerie la ...