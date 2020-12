VIDEO F1, Sebastian Vettel: “Un sogno finito con tristezza” (Di domenica 13 dicembre 2020) Sebastian Vettel ha concluso la sua avventura alla Ferrari dopo sei anni. Il tedesco ha salutato la Scuderia di Maranello con un deludente 14mo posto nel GP di Abu Dhabi, chiudendo una stagione lacunosa in termini di risultati a causa di una monoposto caratterizzata da una serie molteplice di criticità tecniche (è riuscito comunque a salire sul terzo gradino del podio nel GP di Turchia). Il quattro volte Campione del Mondo dà l’addio al Cavallino Rampante dopo aver collezionato 14 vittorie e dopo aver lottato per un paio di titoli iridati, senza però riuscire a completare la missione per cui era approdato alla Rossa. Il teutonico ora si appresta ad abbracciare l’Aston Martin, per cui correrà nella prossima stagione. In lui, dunque, ci sono parole di tristezza e malinconia per una storia finita, ma anche il desiderio di guardare ad altro, sperando che ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020)ha concluso la sua avventura alla Ferrari dopo sei anni. Il tedesco ha salutato la Scuderia di Maranello con un deludente 14mo posto nel GP di Abu Dhabi, chiudendo una stagione lacunosa in termini di risultati a causa di una monoposto caratterizzata da una serie molteplice di criticità tecniche (è riuscito comunque a salire sul terzo gradino del podio nel GP di Turchia). Il quattro volte Campione del Mondo dà l’addio al Cavallino Rampante dopo aver collezionato 14 vittorie e dopo aver lottato per un paio di titoli iridati, senza però riuscire a completare la missione per cui era approdato alla Rossa. Il teutonico ora si appresta ad abbracciare l’Aston Martin, per cui correrà nella prossima stagione. In lui, dunque, ci sono parole di tristezza e malinconia per una storia finita, ma anche il desiderio di guardare ad altro, sperando che ...

OA_Sport : VIDEO F1, Sebastian Vettel: “Un sogno finito con tristezza” - atlentus : RT @dreaminhogvarts: Nonostante tutto, nonostante una fine così, so per certo che Sebastian Vettel sarà per sempre innamorato della Scuderi… - OA_Sport : VIDEO Sebastian Vettel canta “Azzurro” sulla Ferrari e cambia tutte le parole! La dedica a Maranello - ansiawoman : Con che coraggio mi guardo il video della Scuderia Ferrari dedicato a Sebastian Vettel?! - F1Daviderusso : RT @AnielloSilvest1: Sebastian Vettel che canta per l'ultima volta, non riesco a smettere di piangere, grazie di tutto, grazie seb #abudhab… -