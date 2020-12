TURBOLENZE spaziali. Ultime scoperte astronomiche

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 13 dicembre 2020) Meteo avverso nello spazio potrebbe spazzare la vita. Una recente scoperta collega i razzi stellari con le firme di esplosioni radio, consentendo agli astronomi di valutare più facilmente il tempo spaziale che circonda le stelle vicine oltre il nostro sistema solare. Purtroppo, secondo un recente studio pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal, i primi rapporti meteorologici della stella più vicina, Proxima Centauri, sono piuttosto cupi per la vita. Gli astronomi hanno recentemente scoperto che ci sono due pianeti rocciosi simili alla Terra intorno a Proxima Centauri, uno all’interno della zona abitabile, dove l’acqua potrebbe essere in forma liquida, riporta Phys.org. Proxima Centauri è a circa 4,2 anni luce dalla Terra. Proxima Centauri è una piccola stella nana rossa fredda, e probabilmente ha una zona abitabile. Quello che la ricerca dimostra è che questi pianeti ...