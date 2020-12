Serie C, la Ternana allunga sul Bari. Risultati, tabellini e classifica (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Girone C di Serie C è sempre più a tinte rossoverdi. La Ternana infatti con un gol di Laverone al 90’ ha ottenuto l’undicesimo successo consecutivo allungando sul Bari fermato in casa dalla Vibonese sullo 0-0. Adesso i punti di distacco dal primo posto sono diventati nove, pur con una partita in meno. Pugliesi spuntati e anche sfortunati visto che Marson ha parato un rigore ad Antenucci al 13’ del secondo tempo. Il Teramo non accorcia sul Bari non andando oltre l'1-1 con la Turris. In trasferta colpo del Catanzaro (1-3) a Bisceglie e del Catania (Serie utile di sei partite) che passa a Viterbo (2-1) con un rigore al 93' di Sarao. Ride anche l'altra siciliana, il Palermo che batte la Casertana con i gol di Rauti e Lucca (40 anni in due). Per le zone alte bene il Foggia di Marchionni, ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Girone C diC è sempre più a tinte rossoverdi. Lainfatti con un gol di Laverone al 90’ ha ottenuto l’undicesimo successo consecutivondo sulfermato in casa dalla Vibonese sullo 0-0. Adesso i punti di distacco dal primo posto sono diventati nove, pur con una partita in meno. Pugliesi spuntati e anche sfortunati visto che Marson ha parato un rigore ad Antenucci al 13’ del secondo tempo. Il Teramo non accorcia sulnon andando oltre l'1-1 con la Turris. In trasferta colpo del Catanzaro (1-3) a Bisceglie e del Catania (utile di sei partite) che passa a Viterbo (2-1) con un rigore al 93' di Sarao. Ride anche l'altra siciliana, il Palermo che batte la Casertana con i gol di Rauti e Lucca (40 anni in due). Per le zone alte bene il Foggia di Marchionni, ...

