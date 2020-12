Roma, passa troppo tempo ai videogiochi e la madre lo aggredisce: paura per un 17enne (Di domenica 13 dicembre 2020) passa troppo tempo a giocare ai videogiochi e la madre lo picchia. Questo è quanto accaduto ad un ragazzo di 17 anni che ignorando i continui richiami della madre ne ha scatenato le ire, riportando graffi sul collo, sulle braccia e segni id morsi sul collo. Come si sono svolti i fatti Roma, quartiere Appio Latino Via Vittorio Fiorini: i Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Piazza Dante sono giunti sul posto allertati dalla chiamata del 17enne che affermava di esser stato aggredito dalla madre. Stando alla testimonianza del ragazzo l’accesa lite con la donna, scatenata per via del troppo tempo passato a giocare ai videogiochi, si sarebbe in seguito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 dicembre 2020)a giocare aie lalo picchia. Questo è quanto accaduto ad un ragazzo di 17 anni che ignorando i continui richiami dellane ha scatenato le ire, riportando graffi sul collo, sulle braccia e segni id morsi sul collo. Come si sono svolti i fatti, quartiere Appio Latino Via Vittorio Fiorini: i Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Piazza Dante sono giunti sul posto allertati dalla chiamata delche affermava di esser stato aggredito dalla. Stando alla testimonianza del ragazzo l’accesa lite con la donna, scatenata per via delto a giocare ai, si sarebbe in seguito ...

