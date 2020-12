Rinforzi all' ospedale di Torrette | fino a 300 assunti per rendere ancora più forte l' area intensiva

(Di domenica 13 dicembre 2020) ANCONA -a 300 assunzioni per sfondare quota 4000 dipendenti nel giro di un triennio. È il progetto ambizioso, frutto di un percorso per certi versi obbligato, che la direzione degli Ospedali ...

tuttoggi : Arrivano i rinforzi all’ospedale covid di Spoleto, quelli che il Commissario della Usl2 De Fino aveva preannunciato… - tuttoggi : Arrivano i rinforzi all’ospedale covid di Spoleto, quelli che il Commissario della Usl2 De Fino aveva preannunciato… - mautortorella : E contemporaneamente questo #governo di ineffabili vorrebbe destinare decine di miliardi all’inclusione territorial… - CocchiMonica : @HuffPostItalia Da questo capiamo che il presidente eletto se la sta vedendo brutta e ha bisogno di rinforzi. Ma oc… - SerpagliLorenza : All'estero sta già succedendo. In Italia non se ne parla abbastanza, neutralizzando ogni perplessità con l'etichett… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinforzi all

Corriere Adriatico

Urbisaglia, arrivano i rinforzi alla "Buccolini". Il bilancio: 33 anziani positivi, cinque ricoverati in ospedale ...ANCONA - Fino a 300 assunzioni per sfondare quota 4000 dipendenti nel giro di un triennio. È il progetto ambizioso, frutto di un percorso per certi versi obbligato, che la ...