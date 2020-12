Real Madrid, i giovanissimi vincono 31-0 in… quaranta minuti: è polemica (Di domenica 13 dicembre 2020) Situazione davvero molto particolare tra i giovanissimi del Real Madrid accusati di comportamento poco sportivo per una gara finita 31-0. Si parla del campionato Preferente Benjamin Futbol 7, ovvero quello in cui giocano bambini classe 2011. La partita in questione è quella che ha messo davanti le merengues e il Villaverde San Andres B.31-0 e polemichecaption id="attachment 1064705" align="alignnone" width="482" Real Madrid (screenshot twitter)/captionA seguito del pesantissimo risultato, la squadra avversaria ha mosso le prime accuse con un messaggio pubblicato sui social in cui si dice indignata per quanto accaduto: "Dimostriamo la nostra indignazione per questo tipo di situazione nel calcio formativo", ha scritto il Villaverde su Twitter. "Da un lato i grandi club dovrebbero usare strategie sportive ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 dicembre 2020) Situazione davvero molto particolare tra idelaccusati di comportamento poco sportivo per una gara finita 31-0. Si parla del campionato Preferente Benjamin Futbol 7, ovvero quello in cui giocano bambini classe 2011. La partita in questione è quella che ha messo davanti le merengues e il Villaverde San Andres B.31-0 e polemichecaption id="attachment 1064705" align="alignnone" width="482"(screenshot twitter)/captionA seguito del pesantissimo risultato, la squadra avversaria ha mosso le prime accuse con un messaggio pubblicato sui social in cui si dice indignata per quanto accaduto: "Dimostriamo la nostra indignazione per questo tipo di situazione nel calcio formativo", ha scritto il Villaverde su Twitter. "Da un lato i grandi club dovrebbero usare strategie sportive ...

lucabarbuto : Non so se questi sette bambini classe 2011 che hanno vinto 31 a 0 in una partita di 40 minuti usciranno dalla cante… - RosScappaticci : RT @pizzigo: Real domina l’Atletico ed è a meno tre dalla vetta. Solo ieri era il peggior Madrid degli ultimi vent’anni,o forse più. E pegg… - gustatore : Vi cagate sotto del Parma in campionato ma non del Tottenham o del Real Madrid perché 'sono loro che devono temere noi'. Siete da studiare - aybamby : RT @DiMarzio: I giovani del #RealMadrid vincono 31-0: il risultato che fa discutere - ItaSportPress : Real Madrid, i giovanissimi vincono 31-0 in... quaranta minuti: è polemica - -