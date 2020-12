Porta Portese, riapre il mercato: task force della Polizia Locale per evitare assembramenti (Di domenica 13 dicembre 2020) Questa mattina ha riaperto il mercato Porta Portese di Roma ed è stata istituita una vera e propria task force della Polizia Locale per tutelare la salute collettiva e per evitare la creazione di assembramenti. Oltre 50 gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale impegnati nei servizi di controllo a Porta Portese. Il personale, del XII Gruppo Monteverde con il supporto dei Gruppi limitrofi, coordinato dal Dirigente Massimo Fanelli, è stato impiegato in servizi di controllo mirati per evitare la formazione di assembramenti e tutelare la salute degli avventori, con verifiche sia nella parte esterna ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 dicembre 2020) Questa mattina ha riaperto ildi Roma ed è stata istituita una vera e propriaper tutelare la salute collettiva e perla creazione di. Oltre 50 gli agentidi Roma Capitale impegnati nei servizi di controllo a. Il personale, del XII Gruppo Monteverde con il supporto dei Gruppi limitrofi, coordinato dal Dirigente Massimo Fanelli, è stato impiegato in servizi di controllo mirati perla formazione die tutelare la salute degli avventori, con verifiche sia nella parte esterna ...

CorriereCitta : Porta Portese, riapre il mercato: task force della Polizia Locale per evitare assembramenti - PLRomaCapitale : Porta Portese: task force #PoliziaRomaCapitale per la #tutelasalute collettiva in occasione della riapertura del me… - rolloderolli : Porta Portese aperta. Musei chiusi. Boh - iannizzero : RT @PoliticaPerJedi: La Raggi domani riapre Porta Portese, il mercato più assembrato, illegale, invasivo, straccione, pulcioso d’Italia. H… - AntonioDonatoPa : RT @PoliticaPerJedi: La Raggi domani riapre Porta Portese, il mercato più assembrato, illegale, invasivo, straccione, pulcioso d’Italia. H… -

