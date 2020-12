Paolo Rossi: proposta di intitolargli lo stadio Olimpico di Roma. Ed è caccia ai ladri di Bucine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sta facendo il giro d'Italia la proposta d'intitolare a Paolo Rossi, eroe del Mundial spagnolo dell'82 vinto dall'Italia, lo stadio Olimpico di Roma. Addirittura prima delle finai dell'Europeo in calendario nel 2021. E mentre continuano le manifestazioni d'affetto, cresce l'indignazione per il furto messo in atto nella sua casa di Bucine. Forse da una banda organizzata Leggi su firenzepost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sta facendo il giro d'Italia lad'intitolare a, eroe del Mundial spagnolo dell'82 vinto dall'Italia, lodi. Addirittura prima delle finai dell'Europeo in calendario nel 2021. E mentre continuano le manifestazioni d'affetto, cresce l'indignazione per il furto messo in atto nella sua casa di. Forse da una banda organizzata

Agenzia_Ansa : Furto in casa di Paolo Rossi. Abitazione di Bucine svaligiata nel giorno dei funerali #ANSA - MediasetTgcom24 : Furto in casa di Paolo Rossi, nel giorno dei suoi funerali - matteosalvinimi : Nel giorno dell’ultimo saluto, un pensiero e un sorriso per Paolo, campione dello sport e della vita, e un abbracci… - simo07463576 : 23:36 parli di Paolo Rossi @carmelitadurso dovevi parlarne prima di Maradona!!! #noneladurso - infoitsport : Rubano in casa di Paolo Rossi mentre si sta celebrando il funerale -