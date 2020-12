Nutrirsi con piacere: ecco i cibi perfetti per aiutare il cervello a produrre benessere e felicità (Di domenica 13 dicembre 2020) Alfie Borromeo Quando tutto sembra andare storto o abbiamo il morale a terra ognuno di noi ricorre a piccoli stratagemmi per superare l’empasse. Quello che pochi sanno, invece, è che possiamo già fare qualcosa per risollevare il nostro umore a tavola, iniziando a scegliere i cibi giusti che fanno bene al corpo e alla mente. Così non solo ci garantiremo una buona salute, ma torneremo anche a sorridere. Componi così il tuo piatto della felicità L’Università americana di Harvard ha elaborato uno schema utile per comporre il piatto della felicità: metà piatto è formato da frutta e verdura, cereali e derivati, meglio se integrali o semintegrali, occupano un quarto del piatto e l’ultimo quarto prevede proteine, prediligendo legumi e pesce ricco di Omega 3. Il tutto deve essere condito con olio extravergine d’oliva (4 cucchiai al ... Leggi su improntaunika (Di domenica 13 dicembre 2020) Alfie Borromeo Quando tutto sembra andare storto o abbiamo il morale a terra ognuno di noi ricorre a piccoli stratagemmi per superare l’empasse. Quello che pochi sanno, invece, è che possiamo già fare qualcosa per risollevare il nostro umore a tavola, iniziando a scegliere igiusti che fanno bene al corpo e alla mente. Così non solo ci garantiremo una buona salute, ma torneremo anche a sorridere. Componi così il tuo piatto dellaL’Università americana di Harvard ha elaborato uno schema utile per comporre il piatto della: metà piatto è formato da frutta e verdura, cereali e derivati, meglio se integrali o semintegrali, occupano un quarto del piatto e l’ultimo quarto prevede proteine, prediligendo legumi e pesce ricco di Omega 3. Il tutto deve essere condito con olio extravergine d’oliva (4 cucchiai al ...

