“Non voglio andare al governo con Conte, il M5S e Renzi” sbotta Salvini contro l’ipotesi rimpasto (Di domenica 13 dicembre 2020) “C’è un governo in carica? Sì. E’ in grado di risolvere i problemi? No. Cosa facciamo? Tiriamo a campare? No. O questo governo si mette in riga, ascolta il paese e scriviamo insieme le regole, oppure si facciano da parte. Non si può votare a San Valentino, nel pieno della vaccinazione. Prima si vota e meglio è. Se per qualche mese ci fosse un altro governo, magari di centrodestra, perché no? Tanti in Parlamento sono stufi delle chiacchiere e delle promesse, darebbero una mano ad un governo di centrodestra“. E’ un fiume in piena Matteo Salvini, intervenendo a ‘L’aria di domenica’, chiamato a commentare le voci circa un eventuale rimpasto del governo che, detto fra noi, magari arrivasse! Ed infatti, aggiunge piccato, ”Un Conte-ter? Direi proprio di no, ... Leggi su italiasera (Di domenica 13 dicembre 2020) “C’è unin carica? Sì. E’ in grado di risolvere i problemi? No. Cosa facciamo? Tiriamo a campare? No. O questosi mette in riga, ascolta il paese e scriviamo insieme le regole, oppure si facciano da parte. Non si può votare a San Valentino, nel pieno della vaccinazione. Prima si vota e meglio è. Se per qualche mese ci fosse un altro, magari di centrodestra, perché no? Tanti in Parlamento sono stufi delle chiacchiere e delle promesse, darebbero una mano ad undi centrodestra“. E’ un fiume in piena Matteo, intervenendo a ‘L’aria di domenica’, chiamato a commentare le voci circa un eventualedelche, detto fra noi, magari arrivasse! Ed infatti, aggiunge piccato, ”Un-ter? Direi proprio di no, ...

