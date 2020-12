Million Day oggi: estrazione del 13 dicembre 2020, numeri e premi (Di domenica 13 dicembre 2020) Come ogni giorno anche questa sera dalle 19 seguiremo l’estrazione del Million Day di oggi, domenica 13 dicembre 2020. I numeri vincenti A partire dalle 19 di questa sera conosceremo la combinazione fortunata del Million Day di oggi, domenica 13 dicembre 2020. Chissà, qualcuno di voi potrebbe scoprire di aver vinto 1 milione. MDMillion Day è una delle novità di Lottomatica che, con solo un euro, ti dà ogni giorno la possibilità di vincere 1 milione indovinando una combinazione di 5 numeri. Basta scegliere e compilare la schedina con 5 numeri a piacere, compresi tra 1 e 55. Con 2, 3 e 4 numeri esatti si vincono comunque premi minori. ... Leggi su instanews (Di domenica 13 dicembre 2020) Come ogni giorno anche questa sera dalle 19 seguiremo l’delDay di, domenica 13. Ivincenti A partire dalle 19 di questa sera conosceremo la combinazione fortunata delDay di, domenica 13. Chissà, qualcuno di voi potrebbe scoprire di aver vinto 1 milione. MDDay è una delle novità di Lottomatica che, con solo un euro, ti dà ogni giorno la possibilità di vincere 1 milione indovinando una combinazione di 5. Basta scegliere e compilare la schedina con 5a piacere, compresi tra 1 e 55. Con 2, 3 e 4esatti si vincono comunqueminori. ...

leggoit : Million Day, i cinque numeri vincenti di oggi domenica 13 dicembre 2020 - CasilinaNews : Million Day, estrazione di oggi domenica 13 dicembre 2020: numeri vincenti - LNResults : Italian Superenalotto 6/90 -12/12/2020- 11, 14, 18, 59, 64, 85 Bb 1 Italy Million Day -12/12/2020- 30, 36, 39, 46,… - BrunoRonchetti : In USA - warp speed Vaccino approvato venerdì sera. Lunedì disponibile in 145 siti. Vaccine D-Day Hits With 2.9… - zazoomblog : Million Day- Numeri vincenti di oggi estrazione combinazione 12 dicembre 2020 - #Million #Numeri #vincenti… -