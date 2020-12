LIVE – Discesa maschile Val d’Isere 2020: aggiornamenti in DIRETTA (Di domenica 13 dicembre 2020) La DIRETTA scritta della Discesa libera maschile di Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Dominik Paris, dopo il sedicesimo posto, cercherà di migliorarsi nella prima Discesa stagionale. Christoph Innerhofer va in cerca di conferme dopo l’ottavo posto nel super-G. La gara è in programma domenica 13 dicembre alle ore 10:30. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 11:29 – Innerhofer è momentaneamente ultimo a 2.53 da Kryenbuehl. 11:26 – Tocca a Christoph Innerhofer! 11:15 – Urs Kryenbuehl in testa! Lo svizzero scavalca Kilde! 11:12 – Bravissimo Paris, che è quarto ma senza un piccolo errore nella seconda parte ... Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) Lascritta dellaliberadi Val, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di sci alpino. Dominik Paris, dopo il sedicesimo posto, cercherà di migliorarsi nella primastagionale. Christoph Innerhofer va in cerca di conferme dopo l’ottavo posto nel super-G. La gara è in programma domenica 13 dicembre alle ore 10:30. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA11:29 – Innerhofer è momentaneamente ultimo a 2.53 da Kryenbuehl. 11:26 – Tocca a Christoph Innerhofer! 11:15 – Urs Kryenbuehl in testa! Lo svizzero scavalca Kilde! 11:12 – Bravissimo Paris, che è quarto ma senza un piccolo errore nella seconda parte ...

