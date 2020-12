L’infortunio del difensore Gabbia: Pioli manda in campo Kalulu in Milan-Parma, si teme un lungo stop (Di domenica 13 dicembre 2020) La partita del campionato di Serie A tra Milan e Parma si è aperta con L’infortunio del difensore Gabbia. Si sta giocando l’ultimo match dell’undicesima giornata del massimo campionato italiano, i rossoneri chiamati a rispondere alle vittorie di Juventus, Inter e Napoli. Subito problemi per il tecnico Stefano Pioli, infortunio per il difensore Gabbia che si è fatta male dopo un contrasto con Cornelius, al suo posto è entrato Kalulu. Purtroppo non arrivano buone sensazioni, il problema del giovane difensore rossonero sembra serio. Accertamenti già nella giornata di domani. Poi la gara si sblocca con il gol di Hernani. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 13 dicembre 2020) La partita del campionato di Serie A trasi è aperta condel. Si sta giocando l’ultimo match dell’undicesima giornata del massimo campionato italiano, i rossoneri chiamati a rispondere alle vittorie di Juventus, Inter e Napoli. Subito problemi per il tecnico Stefano, infortunio per ilche si è fatta male dopo un contrasto con Cornelius, al suo posto è entrato. Purtroppo non arrivano buone sensazioni, il problema del giovanerossonero sembra serio. Accertamenti già nella giornata di domani. Poi la gara si sblocca con il gol di Hernani. L'articolo CalcioWeb.

silviaindump : RT @danielelozzi: In questa azione (dove si segna anche per l’infortunio di Mbaye) si vedono un sacco di cose del gioco di Fonseca e dell’i… - danielelozzi : In questa azione (dove si segna anche per l’infortunio di Mbaye) si vedono un sacco di cose del gioco di Fonseca e… - SecondoVangelo : @sonoNAPnonITA Per Di Lorenzo considero l'attenuante del mancato ricambio da almeno un anno, visto che Malcuit tra… - leo1908MI : La giocata della svolta è l’infortunio di Hakimi che permette l’ingresso del Barone Danilo. -

