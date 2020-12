GF Vip 5 | Sonia Lorenzini ancora contro Tommaso Zorzi | lite furibonda nella notte

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 13 dicembre 2020) QuestaCasa del GF Vip,ha dato vita unadi fuoco con. L’influencer non è riuscita a contenere la sua rabbia scagliandosi con il collega. Nel dettaglio, l’ex tronista di Uomini e donne non appena ha avuto modo di confrontarsi conCasa, in presenza del resto dei gieffini, gli ha fatto notare di averla indispettita per una frase da lui pronunciatanuova puntata del reality, nel bel mezzo dello sketch del suo ingresso. Ma tra i due “nemici giurati”, c’è anche un’altra irta questione, che concerne la sfera social. Si tratta di un commento riportato dadiversi mesi fa sul conto della, a mezzo social, che nel ...