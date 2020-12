Domenica In | la gaffe di Mara Venier con Andrea Bocelli | “Adesso ti faccio vedere”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 dicembre 2020) Il popolo dei social a cui nulla sfugge e nulla perdona si è scagliato contro l’intervista diad. Il cantante è stato ospite della puntata diIn di13 dicembre ed è finito nel mirino delle polemiche perché la conduttrice non gli ha fatto alcuna domanda sul tema coronavirus, forse proprio perché memore dello “scivolone” in cui era incappato quest’estate e che ora gli è stato rinfacciato dal pubblico.aveva infatti messo in dubbio l’epidemia di Covid, sostenendo di non conoscere “nessuno finito in terapia intensiva” e criticando l’uso della mascherina: parole per le quali si era poi scusato, ma che non sono state dimenticate. “Non si ripulisce l’immagine evitando di parlare di un argomento spinoso“, si legge su ...