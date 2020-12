Dl Ristori | corsa contro il tempo per il via libera definitivo entro Natale

Ultime Notizie dalla rete : Ristori corsa

TG La7

"Vorrei chiarire meglio la questione dei ristori per le Partite Iva". Così il ministro dello sport Vincenzo Spadafora sul suo profilo Facebook. (ANSA) ...A Milano, come in tutta la Lombardia, con l'ingresso nella zona gialla da oggi si torna a pranzare al ristorante e a prendere l'aperitivo o il caffè al bar, ma fino alle 18. Il ...