Demet Ozdemir | Tutto su di lei – età | carriera | vita privata

Demet Ozdemir è una delle attrici turche più famose ed apprezzate. Demet Ozdemir è nata il 26 febbraio 1992 ad Izmit, in Turchia. La sua famiglia ha origini bulgare. Demet è la più piccola di tre figli: ha infatti un fratello, Volkan, e una sorella, Derya, più grandi di lei. Quando lei aveva 7 anni, i suoi genitori si sono separati e la madre si è trasferita ad Istanbul con i tre figli. La Ozdemir ha iniziato a frequentare corsi di danza moderna da piccola, facendo del ballo il suo lavoro. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio in qualità di ballerina. Ha lavorato per la cantante Bengü ed è poi entrata a far parte del gruppo musicale Efes K?zlar?. Tutt'oggi la bellissima Demet non ha abbandonato il mondo della danza.

