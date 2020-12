Coronavirus, in Germania sarà Natale in lockdown duro: verso la chiusura di negozi e scuole fino al 10 gennaio. In Corea del Sud è iniziata la terza ondata (Di domenica 13 dicembre 2020) Germania EPA/HAYOUNG JEON Ultime scene di shopping natalizio a Berlino prima della stretta prevista dal governo federale tedescoLa Germania si prepara a un nuovo lockdown molto più rigido rispetto a quello vissuto nell’ultimo mese e mezzo. Nel vertice previsto questa mattina con i 16 presidenti dei Land, la cancelliera Angela Merkel chiederà l’introduzione di misure più dure per contenere i contagi di Coronavirus, tornati ad aumentare da settimane. Solo ieri 12 dicembre, i nuovi casi in Germania sono stati 20.200, mentre le vittime sono state 321, come riportato dall’Istituto Robert Koch, due giorni prima era stato toccato un nuovo record, con quasi 30 mila contagi e 598 morti. Il piano del governo federale tedesco prevede la chiusura su tutto il territorio nazionale di ... Leggi su open.online (Di domenica 13 dicembre 2020)EPA/HAYOUNG JEON Ultime scene di shopping natalizio a Berlino prima della stretta prevista dal governo federale tedescoLasi prepara a un nuovomolto più rigido rispetto a quello vissuto nell’ultimo mese e mezzo. Nel vertice previsto questa mattina con i 16 presidenti dei Land, la cancelliera Angela Merkel chiederà l’introduzione di misure più dure per contenere i contagi di, tornati ad aumentare da settimane. Solo ieri 12 dicembre, i nuovi casi insono stati 20.200, mentre le vittime sono state 321, come riportato dall’Istituto Robert Koch, due giorni prima era stato toccato un nuovo record, con quasi 30 mila contagi e 598 morti. Il piano del governo federale tedesco prevede lasu tutto il territorio nazionale di ...

