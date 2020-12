Cops – Una banda di poliziotti, intervista a Francesco Mandelli e Dino Abbrescia (Di domenica 13 dicembre 2020) Cops – Una banda di poliziotti il cast: l’intervista a Francesco Mandelli e Dino Abbrescia tra i protagonisti della serie tv su Sky e Now Tv il 14 e 21 dicembre Cops – Una banda di poliziotti è la novità comica di Sky e Now Tv tra le collezioni di film e serie tv originali della piattaforma. Diretta da Luca Miniero con un cast di volti noti del cinema e della tv italiana, Cops è ispirata (vagamente) al film Kops svedese e punta a divertire il pubblico con una commedia a sfondo poliziesco. “Un progetto che parte da un’idea di una riga” ha spiegato Fabrizio Ievolella (CEO di Banijay Italia produttrice con Sky) “un concetto semplice da proporre, da qui siamo partiti, l’abbiamo portata a ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 13 dicembre 2020)– Unadiil cast: l’tra i protagonisti della serie tv su Sky e Now Tv il 14 e 21 dicembre– Unadiè la novità comica di Sky e Now Tv tra le collezioni di film e serie tv originali della piattaforma. Diretta da Luca Miniero con un cast di volti noti del cinema e della tv italiana,è ispirata (vagamente) al film Kops svedese e punta a divertire il pubblico con una commedia a sfondo poliziesco. “Un progetto che parte da un’idea di una riga” ha spiegato Fabrizio Ievolella (CEO di Banijay Italia produttrice con Sky) “un concetto semplice da proporre, da qui siamo partiti, l’abbiamo portata a ...

marcotravaglio : RT @fattoquotidiano: STEFANIA ROCCA SI RACCONTA L'attrice è tra i protagonisti di “Cops”, nuova produzione in onda su Sky. Dalla scuola di… - fattoquotidiano : STEFANIA ROCCA SI RACCONTA L'attrice è tra i protagonisti di “Cops”, nuova produzione in onda su Sky. Dalla scuola… - SerieTvserie : Cops – Una banda di poliziotti, il regista Luca Miniero: “Giochiamo con l’umanità dei poliziotti, in un mix tra ind… - SerieTvserie : Cops – Una banda di poliziotti, parla il regista Luca Miniero - tvblogit : Cops – Una banda di poliziotti, il regista Luca Miniero: “Giochiamo con l’umanità dei poliziotti, in un mix tra ind… -