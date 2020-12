Capitone fritto

Leggi su linkiesta

(Di domenica 13 dicembre 2020) Una casellina, una preparazione, una storia. Ricette delle nonne e tradizioni gastronomiche regionali: L’Avvento sottoforma di piatti da preparare in famiglia, raccontati uno al giorno. «Per la Vigilia de lo Santo Natale ce vonne vruoccoli zuffritti co l’alice salate, vermicielli co la mollica de pane e vongolelle, o pure zuffritti co l’alice salate, anguille fritte, ragoste vollute co la sauza de zuco de limone, e uoglio. E pure na cassuola de calamarielli» Così scriveva Ippolito Cavalcanti nel 1837: a Napoli la cena della Vigilia è una cosa seria, con un menu considerato “di magro” soltanto perché non vi compare la carne. Ma la quantità e la varietà delle portate è tale da farne un vero e proprio banchetto. E anche se quest’anno saranno bandite le grandi tavolate, niente potrà far rinunciare alla bontà di un piatto come il : cucinarlo è un gesto scaramantico, con cui si uccide la ...