Cagliari-Inter, Eriksen titolare: Conte gli dà una chance (Di domenica 13 dicembre 2020) Christian Eriksen titolare contro il Cagliari. Nuovo capitolo della telenovela in casa Inter, con Antonio Conte che alla Sardegna Arena dà una chance al giocatore più ai margini nella sua gestione. Il fuoriclasse danese è chiamato a far bene contro i sardi per poter convincere gli scettici (a cominciare dal suo tecnico) e guadagnarsi sempre più spazio dopo le difficoltà del suo primo anno in nerazzurro. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) Christiancontro il. Nuovo capitolo della telenovela in casa, con Antonioche alla Sardegna Arena dà unaal giocatore più ai margini nella sua gestione. Il fuoriclasse danese è chiamato a far bene contro i sardi per poter convincere gli scettici (a cominciare dal suo tecnico) e guadagnarsi sempre più spazio dopo le difficoltà del suo primo anno in nerazzurro. SportFace.

