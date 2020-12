Biathlon, Dorothea Wierer: “Peccato per gli errori nelle sessioni in piedi, condizione in crescita” (Di domenica 13 dicembre 2020) La terza tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2020-2021 è andata in archivio. Sulle nevi di Hochfielzen (Austria) l’inseguimento femminile ha sorriso alla forte norvegese Marte Olsbu Roeiseland che ha centrato la settima vittoria della carriera, prendendosi per la prima volta anche il pettorale giallo, che indosserà sempre qui in Austria nelle gare della prossima settimana. Alla spalle della scandinava si sono classificate la bielorussa Dzinara Alimbekava, che dopo il successo nella sprint si è classificata seconda nella pursuit, e la francese Julia Simon, che nonostante tre errori ha saputo rimontare furiosamente e beffare nell’ultimo giro la svedese Hanna Oeberg, quarta dopo una strepitosa rimonta e costretta a cedere lo scettro della generale a Roeiseland. In casa Italia, c’è un segno “+” per Dorothea ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) La terza tappa della Coppa del Mondo di2020-2021 è andata in archivio. Sulle nevi di Hochfielzen (Austria) l’inseguimento femminile ha sorriso alla forte norvegese Marte Olsbu Roeiseland che ha centrato la settima vittoria della carriera, prendendosi per la prima volta anche il pettorale giallo, che indosserà sempre qui in Austriagare della prossima settimana. Alla spalle della scandinava si sono classificate la bielorussa Dzinara Alimbekava, che dopo il successo nella sprint si è classificata seconda nella pursuit, e la francese Julia Simon, che nonostante treha saputo rimontare furiosamente e beffare nell’ultimo giro la svedese Hanna Oeberg, quarta dopo una strepitosa rimonta e costretta a cedere lo scettro della generale a Roeiseland. In casa Italia, c’è un segno “+” per...

