Atalanta-Gomez, la crisi resta: è rottura con Gasperini. Parte già a gennaio? (Di domenica 13 dicembre 2020) Non è stata ricomposta la frattura tra il tecnico e l'argentino, che a gennaio potrebbe anche salutare Leggi su 90min (Di domenica 13 dicembre 2020) Non è stata ricomposta la frattura tra il tecnico e l'argentino, che apotrebbe anche salutare

GoalItalia : #Gomez escluso, la tregua con #Gasperini è finita: a gennaio uno dei due può lasciare l'Atalanta [? @RenatoMaisani… - SkySport : Atalanta, Gasperini non si dimette ma il rapporto con Papu e Ilicic è incrinato: scenari - sportli26181512 : Gasperini dopo Atalanta-Fiorentina: 'Caso Gomez? Le scelte forti le deve fare la società': L'allenatore nerazzurro… - atalantagese : RT @DiMarzio: #AtalantaFiorentina, le parole di #Gasperini sulla vittoria e il caso #Gomez - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Atalanta, #Gasperini: '#Gomez? Non so come andrà a finire' ????? -