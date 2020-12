“Voglio una nonna rock come te”: momento toccante per Jasmine Carrisi (Di sabato 12 dicembre 2020) Un momento molto dolce e toccante a The Voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici: Jasmine Carrisi si lascia andare, commossa Jasmine Carrisi (Fonte foto: Instagram, @JasmineCarrisi)Un nuovo ed intenso appuntamento, quello andato in onda ieri a The Voice Senior, il programma condotto con successo da Antonella Clerici: l’esibizione di Emilia fa impazzire i coach, Jasmine Carrisi commossa si lascia andare ad un frase. Ultimo appuntamento per quanto riguarda le Blind Auditions, le audizioni del buio, alla trasmissione che fa della musica, del talento e delle emozioni i suoi punti forti. Diverse le esibizioni e le performance che hanno impressionato i coach Loredana Bertè, Clementino, Gigi ... Leggi su chenews (Di sabato 12 dicembre 2020) Unmolto dolce ea The Voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici:si lascia andare, commossa(Fonte foto: Instagram, @)Un nuovo ed intenso appuntamento, quello andato in onda ieri a The Voice Senior, il programma condotto con successo da Antonella Clerici: l’esibizione di Emilia fa impazzire i coach,commossa si lascia andare ad un frase. Ultimo appuntamento per quanto riguarda le Blind Auditions, le audizioni del buio, alla trasmissione che fa della musica, del talento e delle emozioni i suoi punti forti. Diverse le esibizioni e le performance che hanno impressionato i coach Loredana Bertè, Clementino, Gigi ...

