VIDEO F1 | Alonso non molla mai | un altro giro ad Abu Dhabi con la Renault del 2005

Fernando Alonso scende in pista al termine delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale di F1 2020. Lo spagnolo, pronto a tornare in scena nella massima formula nella prossima stagione con Renault, si è messo al volante della vettura che gli ha regalato il Mondiale 2005 per alcuni giri di esibizione. L'asturiano, in azione anche nella giornata di ieri, ha dato spettacolo con qualche passaggio sotto i riflettori del circuito di Yas Marina. Il due volte vincitore della 24h di Le Mans, futuro compagno di box del transalpino Esteban Ocon, assaggia il circuito arabo a pochi giorni dai test per i giovani piloti. Ricordiamo infatti che l'iberico prenderà parte a questa sessione di settimana prossima al volante di una Renault.

Diretta Formula 1 qualifiche e FP3 live Gp Abu Dhabi 2020 oggi sabato 12 dicembre: cronaca, tempi e classifica delle due sessioni sul circuito arabo.

Il Gran Premio di Abu Dhabi è l'ultimo appuntamento del mondiale 2020 di Formula 1. Sulla pista Yas Marina c'è già grande attesa per quel che sarà il campionato che verrà, con il 2021 che si appresta ...

