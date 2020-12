Traffico Roma del 12-12-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi il primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità delpoco ilregistrato in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare nessun’altra autostrade un’unica notizia di rilievo in città ci giunge dalla polizia locale e si tratta di un incidente incidente avvenuto in via di Tor Bella Monaca all’altezza della Casilina la zona è quella di Torre Gaia possibili disagi raccomandiamo le dovute attenzioni e attenzione anche la nebbia presente stamane in diverse zone dell’interno capitolino il per me segnalato sullaL’Aquila Teramo sulla-firenze Ma anche in diversi tratti del raccordo anulare dove la visibilità può scendere anche al di sotto degli 80 metri al centro ...