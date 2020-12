Toscana zona arancione, Giani vs governo/ "Decisione ingiusta, Dpcm non applicato" (Di sabato 12 dicembre 2020) Toscana resta in zona arancione, il presidente Eugenio Giani contro governo: "Decisione ingiusta, Dpcm non applicato, articolo 2 terzo comma consente di anticipare ingresso in zona gialla" Leggi su ilsussidiario (Di sabato 12 dicembre 2020)resta in, il presidente Eugeniocontro: "non, articolo 2 terzo comma consente di anticipare ingresso ingialla"

fanpage : Niente da fare per Campania e Toscana, restano in #zonaarancione. L'elenco delle regioni che passano in #zonagialla - emergenzavvf : ?? #Modena, in atto evacuazioni di abitanti nella zona tra Gaggio e Nonantola per la rottura dell’argine del fiume P… - GabrieleGalant7 : @robersperanza Ma la Toscana in zona gialla? Regioni con 5000 contagi al giorno sempre rimasti in giallo. Vergogna!… - MoniShantiRani : RT @repubblica: Toscana in zona arancione, coro di proteste: 'Decisione ingiusta e immotivata' - a_brunelli94 : RT @tistogiudicando: La Toscana resta zona arancione e io impazzisco -