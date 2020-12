Toscana arancio | Giani chiede un riconteggio | «È un' ingiustizia | abbiamo numeri da zona gialla»

(Di sabato 12 dicembre 2020) Il presidente toscano ha espresso la sua insoddisfazione per il mancato passaggio in. E ha chiesto formalmente al governo di riunire la cabina di regia nei primi giorni della prossima settimana per valutare di nuovo i dati

Ironmask11 : @lucarango88 Dati positivissimi anche oggi ?? Toscana un decimo dei casi ed è ancora in zona arancio - blankaut : lI prossimo passo è un tweet con scritto 'LAW & ORDER' - ceciliaime : La Toscana resta arancio beh che dire - blankaut : È deluso poverino. - contemporaneo1 : @iltirreno se la sanità è veramente di grande livello come si dice e se i numeri sono migliorati, perchè restiamo a… -

Il Tirreno

Firenze – Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani non ci sta e non è un mistero: la permanenza della Regione Toscana in zona arancione, pur con numeri che la rendono più “gialla”, di fatto, ...On.le Ripani (FI): “Giani non ne azzecca una. Meglio tacere prima di illudere i toscani”. Grosseto: "Dal 13 dicembre Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte tornano in zona gialla, mentre la Toscan ...