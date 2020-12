SuperG Val D’Isere Startlist 12 dicembre 2020 (Di sabato 12 dicembre 2020) Oggi, sabato 12 dicembre, alle ore 10.30, vedremo il SuperG Val D’Isere. Ecco la Startlist compleata della prima sfida sulla Oreiller-Killy. SuperG Val D’Isere – Startlist prima manche 12 dicembre Meteo permettendo, perché è prevista ancora tanta neve anche oggi, il super-g di Val d’Isère è in programma alle ore 10.30 di sabato. Vedremo tre azzurri scendere uno dietro l’altro: Christof Innerhofer, al via con il 10, Dominik Paris con il pettorale n° 11, e Emanuele Buzzi con il 12. Aleksander Aamodt Kilde, detentore della sfera di cristallo assoluta, partirà con il 7, mentre a scendere con il numero 1 sarà Marco Odermatt, leader di coppa. Alexis Pinturault partirà 15esimo. Rientrerà in gara anche Hannes Reichelt, allo start con il numero 2 e prima ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 12 dicembre 2020) Oggi, sabato 12, alle ore 10.30, vedremo ilVal. Ecco lacompleata della prima sfida sulla Oreiller-Killy.Valprima manche 12Meteo permettendo, perché è prevista ancora tanta neve anche oggi, il super-g di Val d’Isère è in programma alle ore 10.30 di sabato. Vedremo tre azzurri scendere uno dietro l’altro: Christof Innerhofer, al via con il 10, Dominik Paris con il pettorale n° 11, e Emanuele Buzzi con il 12. Aleksander Aamodt Kilde, detentore della sfera di cristallo assoluta, partirà con il 7, mentre a scendere con il numero 1 sarà Marco Odermatt, leader di coppa. Alexis Pinturault partirà 15esimo. Rientrerà in gara anche Hannes Reichelt, allo start con il numero 2 e prima ...

