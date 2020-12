Sebastian Vettel, addio Ferrari: i 5 peggiori errori con la ‘rossa’ (Di sabato 12 dicembre 2020) Dopo cinque anni Sebastian Vettel dirà addio alla Ferrari, tanti momenti positivi ma anche negativi: ecco i cinque peggiori momenti alla guida della rossa Domani ad Abu Dhabi sarà l’ultimo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 12 dicembre 2020) Dopo cinque annidiràalla, tanti momenti positivi ma anche negativi: ecco i cinquemomenti alla guida della rossa Domani ad Abu Dhabi sarà l’ultimo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

_ericasora_ : RT @F1Daviderusso: Sebastian #Vettel: 'Ho visto che Charles ha girato con un casco dedicato a me: è stato un bel pensiero da parte sua e lo… - _MinutForMinut : RT @F1Daviderusso: Sebastian #Vettel: 'Ho visto che Charles ha girato con un casco dedicato a me: è stato un bel pensiero da parte sua e lo… - frapedace : 'Danke Seb' Charles Leclerc dedica il suo casco al compagno di squadra Sebastian Vettel, in occasione della sua ul… - Marinacheritz : RT @PieroLadisa: In una gif tutti i caschi indossati da Sebastian #Vettel nelle sue sei stagioni in Ferrari. ©? @iamrobertomonti #GrazieS… - CCokina12 : RT @F1Daviderusso: Sebastian #Vettel: 'Ho visto che Charles ha girato con un casco dedicato a me: è stato un bel pensiero da parte sua e lo… -