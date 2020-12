Orrore a Firenze, trovate 2 valigie con resti umani: è giallo sul cadavere (Di sabato 12 dicembre 2020) Inquietante ritrovamento tra le campagne fiorentine, nei pressi del carcere di Sollicciano. Sono stati scoperti resti umani saponificati dentro una valigia, abbandonata in un terreno insistente tra il perimetro dell’istituto di detenzione e la superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Poche ore dopo un’altra valigia è stata rinvenuta dai Carabinieri, anche questa contenente resti umani riconducibili probabilmente alla stessa persona. resti umani saponificati trovati in 2 valigie Una valigia con resti umani sarebbe stata ritrovata giovedì pomeriggio dal proprietario di un terreno tra il carcere fiorentino di Sollicciano e la superstrada Firenze-Pisa-Livorno. L’uomo avrebbe immediatamente allertato le ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 12 dicembre 2020) Inquietante ritrovamento tra le campagne fiorentine, nei pressi del carcere di Sollicciano. Sono stati scopertisaponificati dentro una valigia, abbandonata in un terreno insistente tra il perimetro dell’istituto di detenzione e la superstrada-Pisa-Livorno. Poche ore dopo un’altra valigia è stata rinvenuta dai Carabinieri, anche questa contenentericonducibili probabilmente alla stessa persona.saponificati trovati in 2Una valigia consarebbe stata ritrovata giovedì pomeriggio dal proprietario di un terreno tra il carcere fiorentino di Sollicciano e la superstrada-Pisa-Livorno. L’uomo avrebbe immediatamente allertato le ...

