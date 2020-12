Milano: al via 'progetto Gift' per regalare giocattoli ai bambini in difficoltà (Di sabato 12 dicembre 2020) Milano, 12 dic. (Adnkronos) - Partita a Milano anche quest'anno l'iniziativa benefica per donare regali a bambini e ragazzi le cui famiglie riceveranno i pacchi alimentari dal Comune di Milano attraverso la rete Milano Aiuta. È il “progetto Gift”, giunto alla diciassettesima edizione e realizzato in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio di Milano, che quest'anno ha coinvolto alcuni commercianti milanesi di giocattoli, abbigliamento e articoli sportivi, in modo da permettere l'acquisto di doni tramite gli e-commerce di questi esercizi. “Siamo molto riconoscenti ai promotori del ‘progetto Gift' e ai Giovani Imprenditori di Confcommercio per aver pensato di dedicare a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020), 12 dic. (Adnkronos) - Partita aanche quest'anno l'iniziativa benefica per donare regali ae ragazzi le cui famiglie riceveranno i pacchi alimentari dal Comune diattraverso la reteAiuta. È il “”, giunto alla diciassettesima edizione e realizzato in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio di, che quest'anno ha coinvolto alcuni commercianti milanesi di, abbigliamento e articoli sportivi, in modo da permettere l'acquisto di doni tramite gli e-commerce di questi esercizi. “Siamo molto riconoscenti ai promotori del ‘' e ai Giovani Imprenditori di Confcommercio per aver pensato di dedicare a ...

emergency_ong : Momenti di #formazione con il personale di SAS (Spazio Aperto Servizi) prima dell'avvio delle attività presso la st… - enpaonlus : Ruba le crocchette della colonia felina per sfamare i suoi gatti: l'Enpa decide di aiutare il pensi…… - SergioCosta_min : Al via la manifestazione di interesse per presentare un evento allo #All4Climate. Un percorso di idee e buone prati… - PieraBelfanti : RT @cesarebrogi1: Strage di piazza Fontana, Mattarella: 'Suscitò un'unità di popolo determinante per sconfiggere la v… - RobRe62 : #Milano Da domani siamo in #zonagialla! -

Ultime Notizie dalla rete : Milano via Lombardia, via alla zona gialla: aprono bar, ristoranti e confini Corriere della Sera Milano: al via ‘progetto Gift’ per regalare giocattoli ai bambini in difficoltà (2)

(Adnkronos) – Sul sito dell’iniziativa www.progettogift.it, tutti coloro che desidereranno partecipare all’iniziativa troveranno i link diretti agli shop online dei negozianti aderenti, dove sarà poss ...

Funerali di Paolo Rossi presso il Duomo di Vicenza: le immagini

A Milano si accendono gli alberi di Natale: dal Duomo alle periferie, la città si illumina È stato acceso per la prima volta l'albero di Natale di piazza Duomo, a Milano. L'installazione artistica si ...

(Adnkronos) – Sul sito dell’iniziativa www.progettogift.it, tutti coloro che desidereranno partecipare all’iniziativa troveranno i link diretti agli shop online dei negozianti aderenti, dove sarà poss ...A Milano si accendono gli alberi di Natale: dal Duomo alle periferie, la città si illumina È stato acceso per la prima volta l'albero di Natale di piazza Duomo, a Milano. L'installazione artistica si ...