"Me ne vado". Tommaso Zorzi choc: una furia (anche) con gli autori del GF Vip (Di sabato 12 dicembre 2020) La puntata numero 25 del 'Grande Fratello Vip' è stata incandescente. Scontri, battibecchi, punzecchiature ci sono stati tra i vari protagonisti del reality show di Alfonso Signorini. Durante la diretta è avvenuta anche una confessione inaspettata di Pupo, il quale ha affermato di essersi infatuato di un uomo negli anni Ottanta. Ha fatto questa sua rivelazione, mentre si stava discutendo del rapporto creatosi tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini e della lettera di Cristiano Malgioglio. Ci sono anche stati gli ingressi di nuovi concorrenti, infatti hanno varcato la porta rossa Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini. L'arrivo dell'ex tronista del programma 'Uomini e Donne' ha scombussolato la tranquillità della Casa. Lei e Zorzi hanno infatti avuto problemi in passato, in particolare quando ...

