Mandrake Corso all’ombra di Mazzola e Rivera

(Di sabato 12 dicembre 2020) In quei sedici anni all’Inter, tra il 1957 e il 1973, Mariolinofu. In un angolo del campo, nel buio delle notturne al riparo dal vento enei pomeriggi di sole, Mariolinogiocava un calcio di fantasia estraneo agli schemi, una vera eresia. Con l’aristocratico disprezzo d’ogni affanno, campione in attesa ai margini della distesa di pugnaci corrieri e lottatori inesausti, le spalle spioventi, l’addome tendente alla rotonda silhouette, Mariolino con passo felpato preparava il suo piede fatato, il sinistro, il piede mancino di divino portento, pigro ma magico all’istante. Sprizzava faville. Si fermava il tempo a guardare. Cominciava un’altra partita ondeggiante e sublime a quei colpi di vita d’artista quando il pallone più grigio giungeva nel cerchio d’ogni prodigio di Mariolino ...