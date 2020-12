Lombardia, Piemonte, Basilicata e Calabria zona gialla (Di domenica 13 dicembre 2020) Lombardia, Piemonte, Basilicata e Calabria da oggi in zona gialla. La decisione del ministro Speranza è arrivata dopo l’analisi dei dati dei contagi delle Regioni nel corso della Cabina di Regia di venerdì. A partire da oggi si attenuano quindi le restrizioni previste per le Regioni in zona gialla: vietato perciò circolare dalle 22 alle 5 del mattino anche all’interno del proprio comune. Le eccezioni sono rappresentate da motivi di lavoro, necessità e salute e vanno documentate con l’autocertificazione. E’ consentito spostarsi in un’altra regione in zona gialla, mentre sono necessarie ragioni specifiche per raggiungere una regione arancione o rossa. Vietati inoltre gli spostamenti in altre regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio e vietati gli spostamenti dalle ore 22 ... Leggi su udine20 (Di domenica 13 dicembre 2020)da oggi ingialla. La decisione del ministro Speranza è arrivata dopo l’analisi dei dati dei contagi delle Regioni nel corso della Cabina di Regia di venerdì. A partire da oggi si attenuano quindi le restrizioni previste per le Regioni ingialla: vietato perciò circolare dalle 22 alle 5 del mattino anche all’interno del proprio comune. Le eccezioni sono rappresentate da motivi di lavoro, necessità e salute e vanno documentate con l’autocertificazione. E’ consentito spostarsi in un’altra regione ingialla, mentre sono necessarie ragioni specifiche per raggiungere una regione arancione o rossa. Vietati inoltre gli spostamenti in altre regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio e vietati gli spostamenti dalle ore 22 ...

