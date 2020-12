LIVE F1 | GP Abu Dhabi in DIRETTA | FP3 in tempo reale | Leclerc studia il set-up per le qualifiche

Leggi su oasport

Cronaca prove libere 2 – Classifica prove libere 2 – Presentazione– Programma odierno Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza sessione di prove libere e dellevalevoli per il Gran Premio di Abu2020, ultima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si profila un sabato molto tirato nella lotta per la pole position e soprattutto per entrare nelle prime tre-quattro file in griglia, con diversi team estremamente ravvicinati almeno in base ai riscontri raccolti nella giornata di ieri sul giro secco. Mercedes parte con i favori del pronostico con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas (che si contenderanno la pole) per blindare la prima fila, mentre Max Verstappen dovrà ...