Juventus, Pirlo: «Col Genoa partita difficile, voltiamo pagina dopo Barcellona» (Di sabato 12 dicembre 2020) Andrea Pirlo presenta Genoa-Juventus: il tecnico bianconero analizza la sfida e i temi del match di campionato Alla vigilia di Genoa-Juventus, Andrea Pirlo ha presentato la sfida di campionato, valida per l’undicesima giornata. Anche questa volta non c’è stata la conferenza stampa: il tecnico ha parlato alla vigilia ai microfoni di Juventus TV. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU Juventus NEWS 24 Barcellona – «Se ce l’abbiamo ancora in testa allora cancelliamola perché bisogna voltare pagina. Dobbiamo dare continuità perché bisogna proseguire con questa voglia e fare bene anche in campionato. Queste partite ti portano grande consapevolezza, miglioramenti, e può essere un’iniezione di fiducia per questa fine 2020. Dobbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Andreapresenta: il tecnico bianconero analizza la sfida e i temi del match di campionato Alla vigilia di, Andreaha presentato la sfida di campionato, valida per l’undicesima giornata. Anche questa volta non c’è stata la conferenza stampa: il tecnico ha parlato alla vigilia ai microfoni diTV. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SUNEWS 24– «Se ce l’abbiamo ancora in testa allora cancelliamola perché bisogna voltare. Dobbiamo dare continuità perché bisogna proseguire con questa voglia e fare bene anche in campionato. Queste partite ti portano grande consapevolezza, miglioramenti, e può essere un’iniezione di fiducia per questa fine 2020. Dobbiamo ...

JuventusTV : Mister @Pirlo_official presenta #GenoaJuve ??? Guarda l'intervista, qui ?? - Gazzetta_it : #Arthur entusiasta: 'Alla #Juve ho trovato serietà e qualità. #Pirlo mi sta aiutando, #CR7 è impressionante' - DiMarzio : #Juventus, #Arthur: '#Pirlo allenatore? Una fortuna per i centrocampisti. Lui spiega, tu ascolti' - SimoneAvsim : #Pirlo pre #GenoaJuve ha detto chiaramente che l'impresa di Barcellona va dimenticata, perché ora bisogna concentra… - infoitsport : Genoa Juventus, turno di riposo per De Ligt? Dubbi in difesa per Pirlo -