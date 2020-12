Grande Fratello Vip: Scintille tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, amicizia al limite tra i due ex coinquilini (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip unisce e divide, le dinamiche all’interno della casa sono molto varie e se molti si erano appassionati all’amicizia speciale tra Pierpaolo Pretelli ed Elisa Gregoraci pare che nell’ultima puntata la storia abbia avuto una netta fase d’arresto. I due fin quando erano insieme in casa hanno vissuto una bella storia, Pierpaolo si è sempre detto infatuato dalla bella Elisabetta, mentre la Gregoraci ha cercato sempre di frenare Pierpaolo, alzando dei paletti, che talvolta però hanno vacillato e hanno fatto credere a Pierpaolo e a molti dei fan dei “gregorelli” che potesse nascere qualcosa in più di una semplice amicizia. Foto: Screenshot via ... Leggi su virali.video (Di sabato 12 dicembre 2020) IlVip unisce e divide, le dinamiche all’interno della casa sono molto varie e se molti si erano appassionati all’speciale traed Elisapare che nell’ultima puntata la storia abbia avuto una netta fase d’arresto. I due fin quando erano insieme in casa hanno vissuto una bella storia,si è sempre detto infatuato dalla bella, mentre laha cercato sempre di frenare, alzando dei paletti, che talvolta però hanno vacillato e hanno fatto credere ae a molti dei fan dei “gregorelli” che potesse nascere qualcosa in più di una semplice. Foto: Screenshot via ...

